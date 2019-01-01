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В чем отличие тайских и балийских мастеров? Различий довольно много. Основные можно выделить в специализации (Таиланд - тайский массаж, Бали - оил массаж), технике массажа, а также в менталитете мастеров, особенностях коммуникации и зарплатных ожиданиях

Ваша компания занимается оформлением необходимой документации? Мы не оформляем на себя мастеров, а занимаемся только подбором персонала, соответственно, оформлять все требующиеся документы необходимо заказчику. Мы, со своей стороны, готовы проконсультировать и оказать информационную поддержку по вопросам документации.

Какая квалификация у мастеров, которых вы подбираете? Мы подбираем максимально квалифицированный персонал: все наши мастера проходят курсы в специализированных школах по массажу и сдают государственный экзамен, прежде чем приступить к работе. Обращаем ваше внимание, что техники массажа у разных мастеров отличаются.