Подбираем высококвалифицированный
персонал из Таиланда и Бали
Эксклюзивная база
сотрудников
Уникальная методика
подбора мастеров
Полностью аутентичный
персонал
включают в себя широкий спектр деятельности по урегулированию
вопросов в сфере подбора мастеров
из Таиланда и Бали
Бесплатная консультация
Детализация запроса
Заключение договора
Получение анкет
кандидатов
Утверждение кандидатов
Оформление документов
Получение визы
в стране мастера
Приобретение билетов
Результат - высококвалифицированные мастера из Таиланда и Бали,
полностью соответствующие вашим требованиям
Основатель компании
Диплом университета в Бангкоке по специальности “Инновационный менеджмент и предпринимательство”
Переводчик в самой крупной сети частных госпиталей Bangkok Hospital Group
В 2019 г. первое агентство в Таиланде по подбору массажистов с тайским партнером
Переезд в Москву и работа на крупные сети Тайских СПА
Открытие агентства по подбору мастеров из Таиланда и Бали
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Более 12 лет жизни в Таиланде
Знание специфики и рынка труда мастеров массажа и СПА
Только индивидуальный подход в работе с каждым клиентом
Большой опыт работы
Знание специфики рынка,
ниши и менталитета
Подбор персонала занимает,
в среднем, неделю
Полное ведение до вылета
мастера из аэропорта
Гибкие условия
сотрудничества
Отвечаем за квалификацию подобранных мастеров, а отсутствие языковых барьеров позволяет избежать недопониманий
Аутентичные мастера
Авторские техники массажа
Рост престижности вашего салона
Повышение качества услуг
Увеличение интереса
и лояльности клиентов
Здесь мы собрали наиболее частые вопросы клиентов. Если вы все еще не нашли
интересующий вас ответ - оставьте заявку в форме, и менеджер перезвонит вам
в ближайшее время
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и наш менеджер
свяжется
с вами в ближайшее время