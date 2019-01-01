Лучшие мастера
массажа для вашего
салона

Подбираем высококвалифицированный
персонал из Таиланда и Бали

Сформируем штат на 100% соответствующий
вашему запросу

Эксклюзивная база
сотрудников

Уникальная методика
подбора мастеров

Полностью аутентичный
персонал

Наши услуги

включают в себя широкий спектр деятельности по урегулированию
вопросов в сфере подбора мастеров
из Таиланда и Бали

Подбор
персонала

60 000-80 000 руб.
  • Подбор массажистов
    из Таиланда и Бали
  • Подбор других мастеров
    и специалистов по индивидуальному запросу

Консультации по юридическому оформлению

от 10 000 руб.
  • Помощь в оформлении или продлении документов
  • Организация сдачи анализов
  • Тестирование на знание русского языка
  • Помощь по другим индивидуальным запросам заказчика

Консультации по обучению мастеров

от 5 000 руб.
  • Помощь в переводе технологических карт
  • Помощь в обучении мастеров (техники СПА
    и массажа, стандарты и т.д.)

Как мы работаем:

Бесплатная консультация

Детализация запроса

Заключение договора

Получение анкет
кандидатов

Утверждение кандидатов

Оформление документов

Получение визы
в стране мастера

Приобретение билетов

Результат - высококвалифицированные мастера из Таиланда и Бали,
полностью соответствующие вашим требованиям

Основатель компании

Шикунова Анастасия Андреевна

Диплом университета в Бангкоке по специальности “Инновационный менеджмент и предпринимательство”

Переводчик в самой крупной сети частных госпиталей Bangkok Hospital Group

В 2019 г. первое агентство в Таиланде по подбору массажистов с тайским партнером

Переезд в Москву и работа на крупные сети Тайских СПА

Открытие агентства по подбору мастеров из Таиланда и Бали

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Более 12 лет жизни в Таиланде

Знание специфики и рынка труда мастеров массажа и СПА

Только индивидуальный подход в работе с каждым клиентом

Почему вам стоит обратиться
к нам?

Большой опыт работы

Знание специфики рынка,
ниши и менталитета

Быстро

Подбор персонала занимает,
в среднем, неделю

Под ключ

Полное ведение до вылета
мастера из аэропорта

Вариативно

Гибкие условия
сотрудничества

Качественно

Отвечаем за квалификацию подобранных мастеров, а отсутствие языковых барьеров позволяет избежать недопониманий

Подберите в свой салон профессионалов
из Таиланда и Бали и выйдите на новый
уровень сервиса
с “Thai Masters”

Аутентичные мастера

Авторские техники массажа

Рост престижности вашего салона

Повышение качества услуг

Увеличение интереса
и лояльности клиентов

Часто задаваемые вопросы

Здесь мы собрали наиболее частые вопросы клиентов. Если вы все еще не нашли
интересующий вас ответ - оставьте заявку в форме, и менеджер перезвонит вам
в ближайшее время

В чем отличие тайских и балийских мастеров?

Различий довольно много. Основные можно выделить в специализации (Таиланд - тайский массаж, Бали - оил массаж), технике массажа, а также в менталитете мастеров, особенностях коммуникации и зарплатных ожиданиях

Ваша компания занимается оформлением необходимой документации?

Мы не оформляем на себя мастеров, а занимаемся только подбором персонала, соответственно, оформлять все требующиеся документы необходимо заказчику. Мы, со своей стороны, готовы проконсультировать и оказать информационную поддержку по вопросам документации.

Какая квалификация у мастеров, которых вы подбираете?

Мы подбираем максимально квалифицированный персонал: все наши мастера проходят курсы в специализированных школах по массажу и сдают государственный экзамен, прежде чем приступить к работе. Обращаем ваше внимание, что техники массажа у разных мастеров отличаются.

Гарантируете ли вы качественный подбор персонала?

Мы отвечаем за свою работу и всегда стараемся предоставлять качественные услуги. В случае , когда кандидат оказывается несоответствующим заявленным требованиям, мы готовы сделать бесплатный подбор следующего мастера или оформить возврат средств

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о работе в России

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Контакты:

+79995005485
+79995005485
Info@thaimasters.ru

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Заявка не отправлена.

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